Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборахРИА Новости16:50
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, объявившая о намерении участвовать в выборах президента Украины, считает, что во втором туре будет бороться с действующим главой государства Петром Порошенко и непременно одержит победу.
РИА Новости16:50
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То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 16:50
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Тимошенко предрекла свою победу над Порошенко во втором туре выборов на Украине
Экономика сегодня19:29
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