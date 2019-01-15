Политика

Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
РИА Новости
16:50

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, объявившая о намерении участвовать в выборах президента Украины, считает, что во втором туре будет бороться с действующим главой государства Петром Порошенко и непременно одержит победу.
РИА Новости16:50
Юлия Тимошенко
То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 16:50

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