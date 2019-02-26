Политика
Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газИзвестия 18:59
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа, выработав схемы для его маскировки под европейский.
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Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. В Украину все пять лет идет газ российского происхождения.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 16:58
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