Политика
Тимошенко захотела объединиться с партией ЗеленскогоLenta.ru 05:35
«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии. Также Тимошенко рассказала, что ее партия предложит Зеленскому свою программу реформ «Новый курс».
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Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Политика
Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины
Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:45
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого
Роспотребнадзор решил дать несколько полезных советов по выбору этого лакомства, чтобы каждый легко мог отличить качественную продукцию от плохой.
Обновлено в 04:38
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Политика
Расул Султанов уволен с должности председателя правительства
Не успели мы написать о том, что сегодня планируется отставка Султанова, как это было подтверждено официально.
Обновлено в 02:49
Политика
Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Цекало после развода преобразилась
Бывшая супруга Цекало после развода преобразилась Виктория Галушко похудела и стала выглядеть эффектно.
Обновлено вчера в 02:11
Происшествия
Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС
Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы конфронтации
Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы росту конфронтации и методу санкций, который используется некоторыми странами ради продвижения собственных интересов.
Обновлено в 05:40
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Авто
Новая Skoda Scala получила «заряженную» версию
Хотя некоторые тюнинг-компании уже начали выпускать обновления для Scala, Skoda все еще не приняла окончательного решения относительно версии RS.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Экономика
Китай снизил товарооборот с США на 14,5%
Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Пенсионер в Якутии убил трёх человек и покончил с собой
Как сообщается, 60-летний местный житель во время конфликта с соседями по даче убил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю жену и их 14-летнюю дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Религия
В турецком Измире совершили первую Литургию для русскоязычных верующих
Первое богослужение для русскоязычных верующих Московского Патриархата было совершено в турецком Измире 7 июня 2019 года.
Обновлено в 04:34
Политика
Парламент и кабмин Молдавии отказались самораспуститься по решению КС
Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что парламент и правительство не будут подчиняться решениям Конституционного суда, «которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан».
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Финансы
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Политика
Саудовская Аравия предложила России взаимно облегчить выдачу виз
Саудовская Аравия предлагает России взаимно облегчить получение виз для отдельных категорий граждан обеих стран, в частности, для инвесторов, готова подписать соответствующее соглашение в ходе визита президента РФ Владимира Путина в королевство, который намечен на октябрь, сообщил саудовский министр энергетики, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.
Обновлено в 05:37
Общество
В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54