Политика
Тимошенко выступила против референдума по переговорам с РоссиейRambler News Service 00:22
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» выступила против проведения референдума по вопросу о заключении мирных договоренностей с Россией.
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Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
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