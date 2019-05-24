Тимошенко выступила против референдума по переговорам с РоссиейRambler News Service 00:22

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» выступила против проведения референдума по вопросу о заключении мирных договоренностей с Россией.

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с Россией

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