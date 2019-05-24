Политика
Тимошенко выступила против референдума по переговорам с РоссиейRambler News Service 00:22
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» выступила против проведения референдума по вопросу о заключении мирных договоренностей с Россией.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
Комсомольская правдавчера в 18:44
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Транспорт
Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске
В Челябинске врио главы региона Алексей Текслер требует уволить главу городского управления дорожного хозяйства.
Обновлено в 06:53
Культура
Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта
Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Квартира Жанны Фриске уйдет с молотка
Вслед за загородным домом, принадлежавшим покойной Жанне Фриске, на продажу выставлена элитная квартира певицы площадью около 90 квадратных метров.
Обновлено в 07:00
Общество
Роскачество назвало лучшие марки глазированных сырков
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Экономика
Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей
Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации двух инвестиционных проектов Кемеровской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП).
Обновлено в 06:14
Авто
Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback
Уже до конца нынешнего года состоится официальный показ новых моделей, которые смогут приятно удивить своим стилем.
Обновлено в 06:29
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 06:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Общество
В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели
Обновлено в 04:20
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Нуланд отказали в российской визе
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации
Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.
Обновлено в 06:14
Политика
Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Обновлено в 05:40
Политика
В администрации Зеленского рассказали, что не знают Медведчука
В администрации президента Украины Владимира Зеленского считают, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
Обновлено в 04:24
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Теннис
Серена Уильямс прилетела на «Ролан Гаррос» в инвалидном кресле
Обновлено в 05:16
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51