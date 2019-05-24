Политика

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с РоссиейRambler News Service 00:22

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» выступила против проведения референдума по вопросу о заключении мирных договоренностей с Россией.
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Эксперт прокомментировал позицию Тимошенко по референдуму о диалоге с Россией

RT на русском04:10

Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»

Комсомольская правдавчера в 18:44

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

РИА Новостивчера в 20:28

Тимошенко сочла недопустимым проведение референдума о мире с Россией

РБКвчера в 19:56

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Газета.Ru02:33

Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

Известиявчера в 18:08

Тимошенко назвала недопустимым референдум по вопросу о переговорах с Россией

ТАССвчера в 17:40
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Транспорт

Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске

В Челябинске врио главы региона Алексей Текслер требует уволить главу городского управления дорожного хозяйства.
Обновлено в 06:53
Культура

Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта

Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Квартира Жанны Фриске уйдет с молотка

Вслед за загородным домом, принадлежавшим покойной Жанне Фриске, на продажу выставлена элитная квартира певицы площадью около 90 квадратных метров.
Обновлено в 07:00
Общество

Роскачество назвало лучшие марки глазированных сырков

Обновлено вчера в 09:36
Общество

Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая

Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Экономика

Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации двух инвестиционных проектов Кемеровской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП).
Обновлено в 06:14
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Авто

Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback

Уже до конца нынешнего года состоится официальный показ новых моделей, которые смогут приятно удивить своим стилем.
Обновлено в 06:29
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 06:00
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Общество

В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели

Обновлено в 04:20
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации

Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.
Обновлено в 06:14
Политика

Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

У Кристины Асмус появилась еще одна дочка

Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Обновлено в 05:40
Политика

В администрации Зеленского рассказали, что не знают Медведчука

В администрации президента Украины Владимира Зеленского считают, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
Обновлено в 04:24
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Теннис

Серена Уильямс прилетела на «Ролан Гаррос» в инвалидном кресле

Обновлено в 05:16
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Наука

Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма

Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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