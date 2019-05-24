Тимошенко выступила против референдума по переговорам с РоссиейRambler News Service 00:22

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» выступила против проведения референдума по вопросу о заключении мирных договоренностей с Россией.

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с Россией

Транспорт Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске В Челябинске врио главы региона Алексей Текслер требует уволить главу городского управления дорожного хозяйства.

Шоу-бизнес Квартира Жанны Фриске уйдет с молотка Вслед за загородным домом, принадлежавшим покойной Жанне Фриске, на продажу выставлена элитная квартира певицы площадью около 90 квадратных метров.

Общество Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».

Общество Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.

Происшествия В мечети в Кабуле прогремел взрыв По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.

Авто Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.

Происшествия Замглавы УФНС по Ростовской области задержана Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.

Политика Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.

Экономика Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации двух инвестиционных проектов Кемеровской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП).

Авто Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback Уже до конца нынешнего года состоится официальный показ новых моделей, которые смогут приятно удивить своим стилем.

Происшествия В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Политика Нуланд отказали в российской визе Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.

Политика В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.

Политика Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Шоу-бизнес У Кристины Асмус появилась еще одна дочка Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.

Политика В администрации Зеленского рассказали, что не знают Медведчука В администрации президента Украины Владимира Зеленского считают, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.

Происшествия После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват» Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Наука Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.