Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с РоссиейРИА Новости вчера в 20:28
В Кремле ранее назвали возможность проведения референдума о переговорах с Россией внутренним делом Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему ждет от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.
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Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
Комсомольская правдавчера в 18:44
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Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Общество
Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
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Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
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Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 10:55
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты
О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено вчера в 15:51
Гаджеты
Яндекс запустил свое телевидение
Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
Кисти девочки отличались: если на левой руке два дополнительных пальца срослись, то на правой два лишних выросли из большого пальца.
Обновлено в 00:02
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 05:01
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Путешествия
Более 300 российских туристов не могут вылететь из Китая
Более 300 российских туристов не могут вылететь в Москву с китайского города Санья, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Гаджеты
Закуска перед основным блюдом. Еще один анонс Redmi за 4 дня до презентации Redmi 20
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Кругосветка Даши и Ильи: проехали 500 км на байках за раз и обманом проникли в огромный храм
Наш байк с неисправным карбюратором резво преодолел 200 км. Правда заглох, как только мы свернули в кафешку на обед в середине пути, и отказывался ехать следующие полтора часа.
Обновлено в 00:30
Футбол
Игуаин получит второй шанс в «Ювентусе»
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду
В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Общество
В выходные на Сахалине будет жарко
В предстоящие выходные дни с Китая и Монголии на южную часть Сахалина начнёт поступать очень тёплый сухой воздух.
Обновлено в 00:38
Космос
Над вулканом Попокатепетль зафиксированы 2 неопознанных объекта
Над вулканом Попокатепетль были замечены 2 неопознанных объекта.
Обновлено в 00:56