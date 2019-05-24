Тимошенко выступила против референдума о переговорах с РоссиейРИА Новости 20:28

В Кремле ранее назвали возможность проведения референдума о переговорах с Россией внутренним делом Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему ждет от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

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