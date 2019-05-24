Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с РоссиейГазета.Ru 02:33
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что проведение референдума о заключении мира с Россией недопустимо в сложившихся условиях. Об этом сообщает ФАН с ссылкой на украинский телеканал "1+1".
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Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
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