Политика

Тимошенко высказалась о референдуме по поводу переговоров с РоссиейVSE42 Новости вчера в 22:45

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила свое мнение по поводу проведения референдума о переговорах Украины с Россией. По ее мнению, стране нужна сильная армия и усиление санкций против РФ, а не референдум о мирных соглашениях.
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Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Газета.Ru02:33

Тимошенко назвала недопустимым референдум по вопросу о переговорах с Россией

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Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

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РБКвчера в 19:56

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Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

Известиявчера в 18:08

Эксперт прокомментировал позицию Тимошенко по референдуму о диалоге с Россией

RT на русском04:10
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ФСБ и Минобороны впервые выдали сертификат о соответствии всем требованиям отечественной операционной системе.
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В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

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Обновлено вчера в 23:00
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В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
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В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
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Обновлено в 03:02
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Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу

«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).
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Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
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Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может в летнее межсезонье пополнить ряды вице-чемпиона Германии дортмундской «Боруссии».
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Происшествия

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В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

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Канада подала заявку в ООН для определения границ в Арктике

По информации МИД, после десяти лет научной и юридической работы по определению границ канадской подводной суши в Арктике Оттава подала в комиссию ООН заявку по границам континентального шельфа.
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NVIDIA готовит нечто с определением «супер»

Компания NVIDIA хоть и демонстрирует хорошую мину при плохой игре, но всё же всерьёз опасается скорого анонса видеокарт AMD семейства Navi.
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В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Общество

Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:25
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Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

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Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
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В Дагестане ликвидировали трёх боевиков

Обновлено в 03:54
Общество

В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции

«Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «Жёлтые жилеты», рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.
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