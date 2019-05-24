Политика
Тимошенко высказалась о референдуме по поводу переговоров с РоссиейVSE42 Новости вчера в 22:45
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила свое мнение по поводу проведения референдума о переговорах Украины с Россией. По ее мнению, стране нужна сильная армия и усиление санкций против РФ, а не референдум о мирных соглашениях.
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Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
Комсомольская правдавчера в 18:44
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В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
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