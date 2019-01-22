Политика

Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты УкраиныВести.Ru 08:32

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Ранее Радикальная партия официально выдвинула в кандидаты на пост президента своего лидера Олега Ляшко.
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«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом на пост президента Украины

Ведомости08:32

Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Вести.Ru08:32

Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко, как ожидается, объявит сегодня об участии в президентских выборах

Эхо Москвывчера в 23:05

Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины

Российская газета09:16

Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии «Батькивщина»

ТАСС08:18

«Никогда не сдаваться»: Тимошенко вновь борется за пост президента Украины

РИА Новости08:23

Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины

RT на русском08:21
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия

При посадке в Заполярье произошла авария с бомбардировщиком Ту-22МЗ

Потерпевший крушение в Мурманской области бомбардировщик был выпущен 33 года назад, последний раз его ремонтировали в 2012 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Туполева».
Обновлено в 06:41
Происшествия

В ходе штурма задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва

Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Пассажир, угрожавший захватить самолет «Аэрофлота», задержан

Силовики задержали пассажира, угрожавшего захватить самолет рейса Сургут — Москва, сообщил Следственный комитет в WhatsApp.
Обновлено в 08:17
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

В Лос-Анджелесе объявлен шорт-лист номинантов на премию "Оскар-2019"; рекордсменами стали картины "Фаворитка" и "Власть" - обе претендуют на победу сразу в шести номинациях.
Обновлено в 09:17
Авто

Семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander готовится прибыть в Россию

На сегодняшний день Mitsubishi Outlander в России можно приобрести от 1 690 000 рублей.
Обновлено в 08:58
Авто

Renault выводит на рынок кроссовер Logan

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Обновлено в 08:40
Футбол

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Обновлено вчера в 08:56
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Происшествия

НАК подтвердил задержание захватчика самолета Сургут-Москва

Национальный антитеррористический комитет заявил о задержании человека, пошедшего на захват самолета.
Обновлено в 07:16
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал попытку угона своего самолета

Обновлено в 09:33
Наука

Учёные случайно обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Обновлено в 09:36
Происшествия

Богомолов рассказал о полученной травме

Режиссёр Константин Богомолов рассказал в Instagram о лечении травмированного носа.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» Сургут — Москва сел в Ханты-Мансийске

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Boeng 737, где может находиться угонщик, приземлился в Ханты-Мансийске.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Одна из пропавших на Урале туристок погибла

Обновлено в 05:56
Происшествия

Защита обжалует решение об аресте обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Защита намерена обжаловать в кассационной инстанции решение Мосгорсуда о заключении под стражу задержанного по обвинению в шпионаже против России гражданина США и ряда других стран Пола Уилана.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак

Актер Максим Виторган якобы подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».
Обновлено в 03:30
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Обновлено в 08:18
Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Политика

Лукашенко вступился за Настю Рыбку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение заняться освобождением Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) из-под стражи в российском СИЗО.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Петербурге четверо школьников отравились антидепрессантами

Четыре старшеклассника были сегодня госпитализированы из школы №633 Калининского района Санкт-Петербурга с диагнозом "медикаментозное отравление".
Обновлено в 07:46
Футбол

Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млн

Обновлено в 06:06
Происшествия

В сирийской Латакии взорвался автомобиль

На площади Аль-Хамам в сирийской Латакии взорвался автомобиль, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

Обновлено в 07:57
Гаджеты

Apple выпустит беспроводное зарядное устройство AirPower в 2019 году

Обновлено в 05:46
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Авто

Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд

Обновлено в 08:04
Политика

Переговоры Путина и Абэ начались в Кремле

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:08
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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
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