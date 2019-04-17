Политика
Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборахRT на русском 12:02
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в победе кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице политика в социальной сети Facebook.
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Нам с вами нужно вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский.
— Юлия Тимошенко, украинский политикИнтерфакс 12:23
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