Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборахRT на русском 12:02

Нам с вами нужно вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в победе кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице политика в социальной сети Facebook.

Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах

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