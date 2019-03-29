Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и ЗеленскогоРИА Новости вчера в 13:15
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пришла на дебаты со своими оппонентами – президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, однако вскоре покинула эфир, поскольку ни один из ее оппонентов не пришел .
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Я пришла на дебаты с Владимир Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости вчера в 13:15
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