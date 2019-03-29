Политика

Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и ЗеленскогоРИА Новости вчера в 13:15

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пришла на дебаты со своими оппонентами – президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, однако вскоре покинула эфир, поскольку ни один из ее оппонентов не пришел .
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Юлия Тимошенко
Я пришла на дебаты с Владимир Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости вчера в 13:15

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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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