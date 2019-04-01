Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосовГазета.Ru 07:54

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.

Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

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