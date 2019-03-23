Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против ПорошенкоГазета.Ru 14:31

с чего всё началось

Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Происшествия В Испании задержали престарелых грабителей банков В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.

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Политика Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.

Шоу-бизнес Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого» Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.

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Общество Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских» Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.

Футбол Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал» Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.

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Футбол «Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.

Общество «Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».

Игры В YouTube размещен трейлер новой игры GTA VI На всемирно известном ресурсе YouTube выложен трейлер, ориентировочно новой игры GTA VI.

Кино Новая серия «Игры престолов» попала в сеть Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.

Гаджеты Samsung Galaxy Fold протестировали в Geekbench Складной смартфон Samsung Galaxy Fold прошел тестирование на производительность в бенчмарке Geekbench.

Спорт Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в Японии Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.

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Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

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Происшествия Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.