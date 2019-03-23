Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против ПорошенкоГазета.Ru вчера в 14:31
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
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Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRT на русском вчера в 10:22
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