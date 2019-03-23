Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против ПорошенкоREGNUM 10:56

с чего всё началось

Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Политика Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.

Экономика Экономике США предсказано падение из-за Boeing Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.

Политика Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Спорт Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Происшествия На питерской ТЭЦ лебеди попали в мазут Лебеди пытались очиститься самостоятельно, поэтому мазут попал не только на оперение, но и в пищеварительный тракт.

Музыка Мединский верит в победу Лазарева на «Евровидении» Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что надеется на победу Сергея Лазарева международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Футбол «Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.

Политика В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85% Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что национальная фармацевтическая промышленность в ближайшие месяцы сможет удовлетворить до 70% спроса населения на лекарства.

Происшествия Кемеровчане помянули погибших при пожаре в «Зимней вишне» Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Политика В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Авто Новый бренд Jetta представил свои модели В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.

Общество В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.

Шоу-бизнес «Зачем я всю жизнь пела?» Алла Пугачева задумалась о смене профессии В ответ Примадонна решает ему подыграть и спрашивает, зачем же ей было всю жизнь петь, раз она такой великолепный массажист.

Культура Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт» Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.

Происшествия В Петербурге началась волна эвакуаций торговых центров Вечером в субботу, 23 марта, посетителям двух ТРК «Континент» пришлось оставить шопинг из-за эвакуаций.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.

Энергетика Цены на топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта снова вырастут на копейку Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".

Политика Мюллер завершил расследование о связях Трампа с Россией Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с Кремлем завершилось.

Политика Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.