Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против ПорошенкоREGNUM 10:56
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
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Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRT на русском 10:22
с чего всё началось
"Две структуры, а также суд Кипра приняли к расследованию коррупционные дела не по факту, не какие-то отдельные эпизоды, а конкретно против Петра Порошенко", — заявила Тимошенко на пресс-конференции в Луцке, которая транслировалась на ее странице в Facebook.РИА Новости09:47
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