Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против ПорошенкоREGNUM 10:56
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Читать в источнике
Оценить27
Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRT на русском 10:22
с чего всё началось
"Две структуры, а также суд Кипра приняли к расследованию коррупционные дела не по факту, не какие-то отдельные эпизоды, а конкретно против Петра Порошенко", — заявила Тимошенко на пресс-конференции в Луцке, которая транслировалась на ее странице в Facebook.РИА Новости09:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
Обновлено в 11:42
Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия
В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Музыка
Скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:05
Спорт
Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонён
Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.
Обновлено в 08:24
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Спорт
Загитова могла сняться с чемпионата мира
Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:41
Политика
Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу.
Обновлено в 08:57
Футбол
Швеция обыграла Румынию, Мальта и Ирландия набрали по три очка
Шведы принимали команду Румынии и набрали три очка, победив со счетом 2:1 благодаря голам Робина Кайсона и Виктора Классона в первом тайме.
Обновлено в 15:01
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Мария Кожевникова воспитывает трех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара счастлива вместе, но до сих пор официально не жената.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27
Политика
СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в РФ
Ранее украинских политиков принял премьер-министр России Дмитрий Медведев Представители службы безопасности Украины намерены дать правовую оценку визиту Юрия Бойко, претендующего на пост президента Украины на предстоящих выборах, и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире
Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол
«Аустрия» разгромила «Зенит» в контрольном матче
Петербургский "Зенит" потерпел разгромное поражение от венской "Аустрии" в контрольном матче. "Сине-бело-голубые" уступили со счетом 0:3.
Обновлено в 13:49
Авто
Новый бренд Jetta представил свои модели
В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено в 07:35
Космос
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
Ученые предположили, что именно из Синестии образовалась Луна и Земля, когда объект столкнулся с очень большой и быстрой планетой.
Обновлено в 04:05
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30