Политика
Тимошенко рассмотрит предложение Зеленского провести дебаты ПорошенкоNewInform вчера в 13:45
На раздумье Зеленский дал Порошенко ровно сутки. Позже действующий лидер согласился провести дебаты в назначенном месте. В штабе Порошенко не исключают, что до второго тура выборов могут состояться несколько дебатов кандидатов на пост президента Украины.
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Гаджеты
Объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России
Обновлено вчера в 18:56
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Трамп ответил на требование предоставить налоговые декларации
Палата представителей Конгресса США потребовала от президента предоставить его налоговые декларации за последние шесть лет — с 2013 по 2018 год.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Шесть человек отравились газом в Кемеровской области
Инцидент произошел в городе Киселёвске в частном доме на Одесской улице.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
На Кубе из-за нехватки бумаги сократят объем газеты ЦК компартии
Власти Кубы в связи с нехваткой газетной бумаги сокращают объем ряда изданий, в том числе главной газеты страны Granma - печатного органа ЦК кубинской компартии.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Госдума одобрила законопроект о крабовых аукционах в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено 03 апреля в 16:25
Общество
Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»
Обновлено вчера в 09:00
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Елена Малышева ответила на критику врача-остеопата
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Футболист Новосельцев оставил беременную жену без квартиры
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео
Бывший вице-президент Джо Байден отреагировал на шуточное видео, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Треть россиян не посещает врачей
Более трети граждан РФ (34,5%) не посещают врачей, когда им необходима медицинская помощь. Причина – сомнение в эффективности лечения.
Обновлено 03 апреля в 15:30
Музыка
Оззи Осборн отменил мировое турне
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено вчера в 11:36
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07