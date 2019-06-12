Политика

Тимошенко рассказала об упадке украинской экономикиLenta.ru 01:04

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube. По словам Тимошенко, бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется в основном печатными эмиссионными деньгами.
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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