Политика
Тимошенко рассказала об упадке украинской экономикиLenta.ru 01:04
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube. По словам Тимошенко, бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется в основном печатными эмиссионными деньгами.
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