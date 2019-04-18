Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за ПорошенкоRT на русском 11:30

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Юлия Тимошенко
Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 12:21

Подробнее о событии

Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко

РБК12:33

Тимошенко высмеяла «позвонившего» ей Порошенко

РИА Новости12:21

Робот с голосом Порошенко обзванивает украинцев перед вторым туром

Вести.Ru07:30

Тимошенко позвонил «Порошенко» с призывом голосовать за него

Газета.Ru11:39

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

RT на русском11:30

Украинцы пожаловались на звонки от «президента Порошенко»

ФАН09:16

Юлия Тимошенко посмеялась над просьбой Порошенко проголосовать за него

Взгляд.ру12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика

В Госдуме рассказали, на кого чаще всего жалуются в комиссию по этике

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и депутат от "Единой России" Виталий Милонов стали лидерами среди депутатов Госдумы по количеству обращений с жалобами на их поведение, сообщил журналистам глава думской комиссии по этике и контролю за доходами Отари Аршба.
Обновлено в 08:42
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Хоккей

Сборная России обыграла Словакию в первом матче юниорского ЧМ

Обновлено в 12:14
Авто

Стали известны автомобили, которые займут место Ford в России

В сентябре Ford намерен прекратить продажи своих легковых автомобилей, и россияне лишатся возможности купить новые Focus, Mondeo, Fiesta, Kuga, EcoSport и Explorer.
Обновлено в 12:07
Политика

Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов

В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Экономика

КАСКО решили объединить с ОСАГО

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Россия может уничтожить беспилотный флот США одним ударом

Обновлено в 05:47
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России

Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Суд изучает видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 11:41
Общество

Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма

Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18
Общество

Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете

Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика

На Ялтинский форум приехали иностранцы из 89 стран

В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира, - отметил Андрей Назаров.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в избиении инвалида

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в избиении инвалида, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:42
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Футбол

«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за Азара

Ранее «Челси» требовал за Азара около 116 млн евро, но теперь цена на форварда была снижена до 103-105 млн.
Обновлено в 09:27
Единоборства

Отец Нурмагомедова хочет, чтобы реванш с Макгрегором прошел в России

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге сказал, что не против реванша с Конором Макгрегором, но только если он пройдет в России.
Обновлено в 12:23
Политика

Савченко решила поддержать Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заручился поддержкой депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Обновлено в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное