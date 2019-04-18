Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за ПорошенкоRT на русском 11:30

Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

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