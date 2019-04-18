Политика
Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за ПорошенкоRT на русском 11:30
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
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Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 12:21
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