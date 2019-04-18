Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за ПорошенкоИзвестия 13:23

Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.

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Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

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