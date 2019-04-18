Политика
Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за ПорошенкоИзвестия 13:23
Позднее в штабе Порошенко подтвердили, что используют роботизированную систему «звонок президента» с целью агитации, в том числе среди обычных украинцев. 31 марта на Украине прошли выборы президента. Лидерами первого тура стали кандидаты Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).
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Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 12:21
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