Тимошенко рассказала о падении украинской экономикиРЕН ТВ 01:32

с чего всё началось

Политик в эфире телеканала ICTV рассказала, что Нацбанк Украины сейчас печатает больше денег для того, чтобы восполнить недостаток средств от налоговых сборов. Данный способ пополнения казны свидетельствует о стагнировании экономики и ее падении, отметила Тимошенко.

Происшествия Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал во Внуково Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Происшествия В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Футбол Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.

Политика Задержанных участников схода в Кизляре обвинили в неподчинении полиции Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.

Политика Киевскую тусовщицу выгнали из партии «Слуга народа» Ранее сообщалось, что чемпион мира по греко-римской борьбе из Украины Жан Беленюк решил стать депутатом партии "Слуга народа".

Политика МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.

Общество 45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.

Наука Аутизм у младенцев научились определять ученые Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.

Космос Учёные США попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р» Ученые NRAO — Национальной радиоастрономической обсерватории США — попрощались с космическим телескопом «Спектр-Р».

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Культура Приходько выиграла в суде у команды Порошенко Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла в суде у команды бывшего главы государства Петра Порошенко компенсацию в размере около $10 тыс. Об этом она написала в своем инстаграме.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Авто Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.

Политика Рябкова спросили о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что в ходе встречи с замгоссекретарем США Андреа Томпсон они не обсуждали возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Культура Кончита Вурст шокировала зрителей концерта в Вене новым образом Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2014» в Копенгагене вышел на сцену в Вене, облачившись в кожаную обтягивающую сбрую, цилиндр, а также сексуальные черные сетчатые чулки и в туфли с высокой шпилькой.

Политика Зеленский обсудил с Тимошенко вопросы деятельности Рады до внеочередных выборов Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко вопросы деятельности украинского парламента в период до момента проведения досрочных выборов в Верховную раду.