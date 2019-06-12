Политика
Тимошенко рассказала о падении украинской экономикиРЕН ТВ 01:32
Политик в эфире телеканала ICTV рассказала, что Нацбанк Украины сейчас печатает больше денег для того, чтобы восполнить недостаток средств от налоговых сборов. Данный способ пополнения казны свидетельствует о стагнировании экономики и ее падении, отметила Тимошенко.
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с чего всё началось
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.Lenta.ru01:04
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