Тимошенко рассказала о падении украинской экономикиРЕН ТВ 01:32

с чего всё началось

Политик в эфире телеканала ICTV рассказала, что Нацбанк Украины сейчас печатает больше денег для того, чтобы восполнить недостаток средств от налоговых сборов. Данный способ пополнения казны свидетельствует о стагнировании экономики и ее падении, отметила Тимошенко.

Политика Глава правящего в ФРГ ХДС заявила о стремлении к отношениям с Россией В конце мая СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Происшествия Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Происшествия Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Здоровье Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.

Происшествия В Петербурге 20-летний парень в тире выстрелил себе в голову Как сообщает 12 июня АН «Оперативное прикрытие», 20-летний юноша выстрелил себе в голову из оружия.

Политика Китайский МИД расшифровал послание Путина В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Происшествия Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.

Футбол Мбаппе забил первые 100 голов в карьере раньше, чем Роналду и Месси Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Андорры (4:0) забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й – в профессиональной карьере.

Энергетика Кабмин Украины изменил формулу образования цены на газ Правительство Украины разработало новую формулу расчета цены газа, который Нафтогаз продает населению и энергетическим компаниям.

Космос Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.

Армия и оружие ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.

Шоу-бизнес Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.

Политика Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.

Политика Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Хоккей Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

Происшествия В Москве массово минируют парки и станции метро Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.

Политика В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Политика Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Общество Медведева поздравила болельщиков с Днём России Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.

Политика Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.