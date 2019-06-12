Тимошенко рассказала о падении украинской экономикиРЕН ТВ 01:32

с чего всё началось

Политик в эфире телеканала ICTV рассказала, что Нацбанк Украины сейчас печатает больше денег для того, чтобы восполнить недостаток средств от налоговых сборов. Данный способ пополнения казны свидетельствует о стагнировании экономики и ее падении, отметила Тимошенко.

Политика Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.

Политика Попытка госпереворота произошла в Судане В Судане произошла новая попытка военного переворота. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.

Происшествия В Москве освободили журналиста Ивана Голунова Во вторник, 11 июня, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о закрытии уголовного дела в отношении журналиста «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Происшествия Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.

Финансы Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.

Политика Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналисты Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си".

Происшествия Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

Технологии «Цифра» против «липы»: вузы начнут выдавать электронные дипломы К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании.

Происшествия Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.

Авто Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.

Кино Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне Премии лондонского центра русского языка и культуры Пушкинский дом удостоена книга историка Сергея Плохия о Чернобыле.

Политика Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны.

Армия и оружие Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа Власти Израиля объявили о закрытии рыболовной зоны сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.

Общество WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.

Армия и оружие Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2» Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Происшествия В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.