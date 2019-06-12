Тимошенко рассказала о падении украинской экономикиРЕН ТВ 01:32

с чего всё началось

Политик в эфире телеканала ICTV рассказала, что Нацбанк Украины сейчас печатает больше денег для того, чтобы восполнить недостаток средств от налоговых сборов. Данный способ пополнения казны свидетельствует о стагнировании экономики и ее падении, отметила Тимошенко.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Экономика Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.

Армия и оружие Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Общество В Германии назвали самые красивые русские имена Автор популярного немецкого журнала Wunderweib написала статью о России, где назвала самые красивые, по ее мнению, русские мужские и женские имена.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Политика МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Общество Петросян уточнил, сколько в Москве бедных Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.

Наука Аутизм у младенцев научились определять ученые Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Гаджеты Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора» Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.

Политика В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве Несогласованная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла сегодня в центре Москвы.

Происшествия Очевидцы засняли на видео черный дым в районе Сестрорецка Водители из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" около 18 часов 12-го июня сообщили о пожаре возле Горской.

Политика Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В ВКС России допустили пилотирование истребителей девушками-летчицами Девушки-курсанты Краснодарского училища, проходящие обучение на военных летчиц, смогут управлять любой авиацией, в том числе и истребителями, если проявят на то способности.

Политика Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Политика Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.