Тимошенко рассказала о падении экономики УкраиныПолитика Сегодня вчера в 22:01

с чего всё началось

Украина идет по пути колоссального ухудшения экономического положения, сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов.

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Политика Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала, как ее дети учатся кататься на роликах К радости поклонников, иногда звезда делает исключение. Например, вчера она показала, как ее сын и дочь учатся кататься на роликах.

Спорт Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Космос Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.

Происшествия В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Происшествия В Петербурге задержали банду обнальщиков Сотрудники экономической полиции задержали участников ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании 196 млн рублей, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.

Гаджеты Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.

Общество Казанцев предупредили о похолодании и сильном ветре В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили, что ночью и днем 13 июня 2019 года на территории республики, в том числе в Казани, местами ожидается сильный северный, северо-западный ветер порывами до 18 м/с.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Футбол Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр - 1:0.

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Здоровье Медики призвали воздержаться от мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что, если быстро съесть мороженое на жаре, можно простудиться.

Здоровье Ученые назвали страшные последствия употребления кофе В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.

Происшествия В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.

Авто Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».