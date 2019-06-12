Политика
Тимошенко рассказала о падении экономики УкраиныПолитика Сегодня вчера в 22:01
Украина идет по пути колоссального ухудшения экономического положения, сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов.
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с чего всё началось
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.Lenta.ru01:04
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