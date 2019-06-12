Политика

Тимошенко рассказала о колоссальном упадке украинской экономикиТелеканал 360° 02:33

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV выразила обеспокоенность из-за серьезного ухудшения экономического положения Украины.
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube
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