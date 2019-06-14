Политика

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» ПольшуРИА Новости вчера в 16:40

Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Тимошенко предсказала срок достижения Украиной уровня жизни Польши

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