Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» ПольшуРИА Новости вчера в 16:40
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Общество
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Володин рассказал, когда решится вопрос об участии в ПАСЕ
Совет Госдумы определился с датой рассмотрения вопроса о подаче заявки на участие в сессии ПАСЕ.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Посетителям ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуироваться.
Обновлено в 04:03
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Путин анонсировал проведение ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске
Президент Российской Федерации Владимир Путин официально заявил о новом месте проведения саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС 22-23 июля 2020 года в России.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Гаджеты
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Футбол
Спаллетти не спешит продолжать тренерскую карьеру
Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что не намерен спешить возобновлять карьеру после увольнения из миланского клуба.
Обновлено в 04:23
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания
Россияне считают наиболее недружелюбными к нашей стране, как и год назад, США, Украину и Великобританию.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.
Обновлено в 03:34
Политика
Саакашвили встал на военный учет на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.
Обновлено в 04:28
Общество
Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков
Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Религия
Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22