Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» ПольшуРИА Новости 16:40
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Политика
Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений
Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в Подмосковье
Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал Дождь .
Обновлено в 06:49
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Футбол
Самедов остается в «Крыльях Советов»
Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за самарские "Крылья Советов", сообщает Sport24.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Космос
NASA обнаружило в дюнах на Марсе лого Star Trek
Орбитальный аппарат NASA, исследующий Марс, обнаружил на Красной планете «все виды фантастических образований», напоминающие то ли Pac-Man, то ли логотип Star Trek.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Происшествия
Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды
Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.
Обновлено в 08:55
Общество
Приплыли. Незаконную олимпийскую спортшколу вскрыли в Чите
У спортивного комитета в подчинении находятся физкультурно-спортивный клуб инвалидов и семь спортшкол, в том числе четыре — со статусом олимпийского резерва.
Обновлено в 18:27
Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский клуб.
Обновлено в 18:38
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение
Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Наука
Исследование: потепление может уменьшить морскую жизнь на 17%
Мир, нагреваясь на градус Цельсия, снижает общий вес жизни в океанах на 5%. Согласно новому исследованию, мировые океаны, вероятно, потеряют около одной шестой своей рыбы и других морских обитателей к концу века, если изменение климата будет продолжаться нынешними темпами.
Обновлено вчера в 02:21
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Экономика
Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Наука
Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов
Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Наука
Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера
Обновлено вчера в 03:33
Кино
В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:32