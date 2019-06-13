Политика

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» ПольшуРИА Новости 16:40

Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Тимошенко предсказала срок достижения Украиной уровня жизни Польши

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Даешь пятилетку: Тимошенко заявила, что Украина догонит Польшу за 5 лет

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Тимошенко надеется, что Украина сможет «догнать» Польшу за 5 лет

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Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

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Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
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У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
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Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в Подмосковье

Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал Дождь .
Обновлено в 06:49
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Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Футбол

Самедов остается в «Крыльях Советов»

Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за самарские "Крылья Советов", сообщает Sport24.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Космос

NASA обнаружило в дюнах на Марсе лого Star Trek

Орбитальный аппарат NASA, исследующий Марс, обнаружил на Красной планете «все виды фантастических образований», напоминающие то ли Pac-Man, то ли логотип Star Trek.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено в 17:20
Происшествия

Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды

Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.
Обновлено в 08:55
Общество

Приплыли. Незаконную олимпийскую спортшколу вскрыли в Чите

У спортивного комитета в подчинении находятся физкультурно-спортивный клуб инвалидов и семь спортшкол, в том числе четыре — со статусом олимпийского резерва.
Обновлено в 18:27
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
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«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский клуб.
Обновлено в 18:38
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение

Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Наука

Исследование: потепление может уменьшить морскую жизнь на 17%

Мир, нагреваясь на градус Цельсия, снижает общий вес жизни в океанах на 5%. Согласно новому исследованию, мировые океаны, вероятно, потеряют около одной шестой своей рыбы и других морских обитателей к концу века, если изменение климата будет продолжаться нынешними темпами.
Обновлено вчера в 02:21
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Экономика

Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Наука

Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов

Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
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Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Наука

Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера

Обновлено вчера в 03:33
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В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Обновлено в 18:06
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У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
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Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:32
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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