Политика
Тимошенко рассказала, как вернуть Крым и ДонбассУкраина.ру вчера в 09:43
Ранее партия «Батькивщина» официально выдвинула Тимошенко кандидатом на пост президента страны. Именно она на протяжении нескольких месяцев остается лидером различных социологических опросов. Для Тимошенко это будет уже третья попытка побороться за президентский пост.
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На этих территориях живёт много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага.
— Юлия Тимошенко, украинский политикNews.ru вчера в 19:10
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Авто
«Яндекс» создал собственный бортовой компьютер для автомобилей
Обновлено в 04:02
Происшествия
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в угоне самолета «Сургут-Москва»
Ханты-Мансийский районный суд арестовал на два месяца Павла Шаповалова, которого подозревают в угоне самолета «Сургут—Москва», передает 23 января «РИА Новости».
Обновлено в 08:29
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные
Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
В Кемеровской области ученики сельских школ, чьи родители не могут платить за питание, падают в голодные обмороки, рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, выступая на сессии областного совета.
Обновлено в 07:05
Общество
В Приморье прокуратура проверит «урок авторитетов» в школе
Обновлено в 07:28
Авто
Завод Subaru в Японии полностью остановил работу
В свою очередь в Subaru комментировать информацию не стали, ссылаясь на то, что причины возникновения дефектов еще не установлены.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729
Обновлено в 05:00
Авто
Процесс создания президентского лимузина Aurus показали на видео
Министерство промышленности и торговли РФ показало процесс создания президентского автомобиля Aurus.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Xiaomi показала гибкий смартфон
Обновлено в 06:16
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов
Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество
Роспотребнадзор признал безвредность противогололедных реагентов
Роспотребнадзор не видит ничего плохого в использовании противогололедных реагентов.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов
В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты.
Обновлено в 05:51
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Общество
Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь
Обновлено в 07:18
Происшествия
Поисковой самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы
Глава группы по поиску игрока футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Салы Джон Фитцджеральд заявил, что в воде недалеко от места пропажи самолета были найдены обломки.
Обновлено в 07:47
Авто
Представлен пикап GMC Sierra HD 2020
Хотя компания GMC и не сообщала цены на грузовик, мы ожидаем, что новая Sierra HD будет стоить более 35000 долларов или 2329246 рублей.
Обновлено в 02:09
Технологии
«ВКонтакте» запустила каталог подкастов
Обновлено в 08:04
Общество
Правительство расширило список электронных госуслуг
Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым расширяется список электронных госуслуг.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга
В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено в 06:48
Политика
Ректор МГУ предложил создать конгресс-холл около главного здания вуза
Президент РФ Владимир Путин 23 января проводит в Институте стран Азии и Африки заседание попечительского совета МГУ.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Автобус насмерть сбил пешехода на остановке в Москве
Автобус насмерть сбил человека на остановке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 06:56
Общество
Первый магазин IKEA в черте Москвы откроется летом
Обновлено в 07:49
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы, как избежать обморожения
Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян, как избежать зимой обморожения.
Обновлено в 03:58
Экономика
Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
Обновлено в 04:30
Политика
Болгария лишила гражданства основателя Yota
Болгария лишила основателя Yota Сергея Адоньева гражданства из-за обвинительного приговора США в мошенничестве 20-летней давности, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст Болгарии.
Обновлено в 08:33
Технологии
Роскомнадзор разблокировал более ста тысяч IP-адресов Microsoft
Роскомнадзор снял ограничение доступа со 130 тыс. IP-адресов, принадлежащих компании Microsoft, которое было наложено в рамках блокировки мессенджера Telegram, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 05:56
Технологии
Супертраулер заложили на Адмиралтейских верфях
На Адмиралтейских верфях сегодня заложили новый большой рыболовный траулер.
Обновлено в 05:43