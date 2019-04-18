Политика

Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за негоGazeta.SPb 13:38

Политический деятель выложила пост в Facebook, в котором рассказала о странной просьбе Порошенко. Свои слова она проиллюстрировала фотографией, на которой у Тимошенко удивленное лицо. Многие украинцы заверили, что им тоже звонил «Порошенко» и просил голосовать на выборах за него.
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Юлия Тимошенко
Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 12:21

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