Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за негоGazeta.SPb 13:38

Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.

Политический деятель выложила пост в Facebook, в котором рассказала о странной просьбе Порошенко. Свои слова она проиллюстрировала фотографией, на которой у Тимошенко удивленное лицо. Многие украинцы заверили, что им тоже звонил «Порошенко» и просил голосовать на выборах за него.

Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него

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