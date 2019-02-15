Политика

Тимошенко проверят на незаконное обогащениеРамблер 06:43

Генпрокурору Украины Юрию Луценко поступило заявление, в котором лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко обвинили в незаконном обогащении. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины. Кто именно написал заявление на Тимошенко, не раскрывается.
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Антикоррупционная прокуратура не нашла оснований для возбуждения дел в отношении Тимошенко

ТАСС10:53

Луценко подозревает Тимошенко в незаконном обогащении

News.ru05:39

Тимошенко проверят на незаконное обогащение

Газета.Ru08:24

Генпрокуратура Украины получила заявление о незаконном обогащении Тимошенко

ТК Звезда07:47

На Украине проверят Тимошенко из-за обвинений в незаконном обогащении

RT на русском05:16

Юлию Тимошенко обвинили в незаконном обогащении

Говорит Москва05:29

Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении

Экономика сегодня13 февраля в 18:41
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 16:31, Вашингтон
Спорт

Норвежец Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

В американском Солт-Лейк-Сити продолжается этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 14:53
Политика

Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в связи с угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе", — написала Сандерс.
Обновлено в 11:51
Политика

Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Политика

Скончался бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

В возрасте 59 лет сегодня, 15 февраля, скончался Михаил Юрьев — депутат Государственной думы от партии «Яблоко» в период с 1995 по 1999 год.
Обновлено в 15:28
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.
Обновлено в 16:06
Политика

Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 11:19
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:35
Экономика

Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Четверо полицейских пострадали при стрельбе в США

Четыре полицейских пострадали при стрельбе в офисе в американском городе Орора в штате Иллинойс. Правоохранители задержали злоумышленника.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Трехлетняя русская девочка погибла на Тенерифе

Трагедия произошла в районе проспекта Jose Gonzalez Forte, где туристы часто снимают апартаменты.
Обновлено в 15:52
Общество

Водителей-рифмоплётов лишают автономеров в США

У русскоязычных автовладельцев в США начали изымать автономера.
Обновлено в 05:00
Общество

Минтруд предложил увеличить размер выплат при ликвидации предприятия

Минтруд России предлагает выплачивать работникам выходное пособие в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации организации.
Обновлено в 15:48
Хоккей

Рижское «Динамо» в домашнем матче обыграло минское «Динамо»

Обновлено в 15:18
Происшествия

Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве

Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Общество

Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких с шиком отпраздновала 30-летие

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, с шиком отпраздновала 30-летие.
Обновлено в 15:46
Экономика

СМИ узнали о предложении России для Barclays на $641 млн в разгар кризиса

Во время судебного процесса по делу о мошенничестве высокопоставленных чиновников Barclays стало известно, что в разгар мирового финансового кризиса 2008 года банк получил необычное предложение от российского правительства.
Обновлено в 16:16
Футбол

РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

В декабре минувшего года член исполкома РФС Игорь Лебедев объявил о планах организации выдвинуть стадион в Петербурге в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Обновлено в 14:16
Политика

Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Столтенберг: Россия и США не смогли договориться по ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча с российским главой МИД Сергеем Лавровым не помогла сблизить позиции стран по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
Обновлено в 11:27
Политика

Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии и России - "это святое, это икона".
Обновлено в 12:56
Политика

В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД

Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:09
Политика

Порошенко просит ЕС ввести против России «азовский пакет» санкций

Президент Украины Петр Порошенко попросил представителя Европейского союза по проблеме Brexit Мишеля Барнье поддержать введение в ЕС нового пакета «азовских санкций» против Российской Федерации.
Обновлено в 15:59
Экономика

Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников

В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 14:22
Культура

Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Путешествия

Эверест закрыли для туристов из-за мусора

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Пермском крае произошло задымление в шахте «Уралкалия»

Обновлено в 12:02
Футбол

Дзаньоло просит свою маму прекратить публиковать эротические фото

Обновлено в 15:57
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Смольный запретил проводить марш памяти Немцова

Обновлено в 13:59
Политика

В США не исключили введения санкций из-за «Северного потока — 2»

Как отмечал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, реализацию проекта газопровода не удастся остановить санкциями США.
Обновлено в 10:45
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
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