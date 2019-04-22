Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство УкраиныREGNUM 05:57

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Газета.Ru08:17

Тимошенко призвала срочно сформировать новый Кабмин Украины

News.ru05:37

Тимошенко призвала сменить правительство до парламентских выборов

Коммерсантъ06:18

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Московский Комсомолец05:54

Тимошенко заявила о необходимости срочно сформировать новое правительство Украины

ТАСС05:38

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство

Life.ru06:20

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины

RT на русском05:32
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Политика

Мизулина осудила наличие прав у россиян

Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.
Обновлено в 06:15
Политика

Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Политика

В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Футбол

Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:10
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Суд назначил Беньяшу компенсацию за арест

"Первомайский суд Краснодара взыскал с федерального казначейства сумму морального вреда в размере 100 000 рублей за 14 суток административного ареста, который я получил по событиям 09 сентября 2018 года, когда был задержан и избит", - написал на своей странице в Facebook Михаил Беньяш.
Обновлено в 07:28
Политика

Украина через полгода захочет отставки Зеленского, считает Жириновский

Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.
Обновлено в 03:27
Общество

«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Хоккей

«Динамо»: Крикунов останется главным тренером

Обновлено в 04:43
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Казани

Пожар в частном доме в Казани унес жизни троих взрослых и троих детей.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт

Авиакомпания «Победа» начнет выполнять полеты в девять городов Италии

Росавиация выдала авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") допуски на полеты в Италию по девяти направлениям.
Обновлено в 07:21
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Энергетика

Без российской нефти Белоруссия не обойдётся

Белоруссия точно не откажется от российской нефти, а Россия - от транзита сырья по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 07:13
Политика

Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»

Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Политика

В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича

Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Экономика

Медведев утвердил федеральную программу развития генетики

Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

«Росконтроль» проверил пасхальные продукты разных марок

В преддверии праздника Пасхи «Росконтроль» проверил яйца, муку и творог разных марок. Об итогах проверки сообщается на сайте «Роскнтроля».
Обновлено в 08:12
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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