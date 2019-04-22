Тимошенко призвала сформировать новое правительство УкраиныREGNUM 05:57

Политика Мизулина осудила наличие прав у россиян Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.

Политика Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".

Происшествия На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.

Политика В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.

Политика В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Выручка «Русагро» выросла более чем на 50% В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Политика Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.

Происшествия Суд назначил Беньяшу компенсацию за арест "Первомайский суд Краснодара взыскал с федерального казначейства сумму морального вреда в размере 100 000 рублей за 14 суток административного ареста, который я получил по событиям 09 сентября 2018 года, когда был задержан и избит", - написал на своей странице в Facebook Михаил Беньяш.

Общество «Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.

Происшествия Шесть человек погибли при пожаре в Казани Пожар в частном доме в Казани унес жизни троих взрослых и троих детей.

Политика США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.

Транспорт Авиакомпания «Победа» начнет выполнять полеты в девять городов Италии Росавиация выдала авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") допуски на полеты в Италию по девяти направлениям.

Экономика Российская пшеница упала в цене Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».

Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Общество Налог за теплицу придется заплатить дачникам Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.

Энергетика Без российской нефти Белоруссия не обойдётся Белоруссия точно не откажется от российской нефти, а Россия - от транзита сырья по нефтепроводу «Дружба».

Политика Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно» Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.

Политика В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

Экономика Медведев утвердил федеральную программу развития генетики Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Культура Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.