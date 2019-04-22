Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство УкраиныREGNUM 05:57
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Политика
Мизулина осудила наличие прав у россиян
Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.
Обновлено в 06:15
Политика
Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Футбол
Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:10
Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Суд назначил Беньяшу компенсацию за арест
"Первомайский суд Краснодара взыскал с федерального казначейства сумму морального вреда в размере 100 000 рублей за 14 суток административного ареста, который я получил по событиям 09 сентября 2018 года, когда был задержан и избит", - написал на своей странице в Facebook Михаил Беньяш.
Обновлено в 07:28
Политика
Украина через полгода захочет отставки Зеленского, считает Жириновский
Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.
Обновлено в 03:27
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Хоккей
«Динамо»: Крикунов останется главным тренером
Обновлено в 04:43
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Казани
Пожар в частном доме в Казани унес жизни троих взрослых и троих детей.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт
Авиакомпания «Победа» начнет выполнять полеты в девять городов Италии
Росавиация выдала авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") допуски на полеты в Италию по девяти направлениям.
Обновлено в 07:21
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Энергетика
Без российской нефти Белоруссия не обойдётся
Белоруссия точно не откажется от российской нефти, а Россия - от транзита сырья по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 07:13
Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Политика
В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича
Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Экономика
Медведев утвердил федеральную программу развития генетики
Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
«Росконтроль» проверил пасхальные продукты разных марок
В преддверии праздника Пасхи «Росконтроль» проверил яйца, муку и творог разных марок. Об итогах проверки сообщается на сайте «Роскнтроля».
Обновлено в 08:12