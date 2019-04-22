Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство УкраиныГазета.Ru 05:46

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране. Об этом сообщают украинские СМИ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тимошенко призвала срочно сформировать новый Кабмин Украины

News.ru05:37

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство

Life.ru06:20

Тимошенко призвала сменить правительство до парламентских выборов

Коммерсантъ06:18

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Московский Комсомолец05:54

Тимошенко заявила о необходимости срочно сформировать новое правительство Украины

ТАСС05:38

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Газета.Ru08:17

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины

RT на русском05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Финансы

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Экономика

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Футбол

Андрей Ромашов: «Дело Кокорина и Мамаева превращается в „дело 12 стульев“»

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина рассказал о деталях очередного заседания в Пресненском суде.
Обновлено в 11:03
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Авто

Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Финансы

Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals

6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Здоровье

В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку

В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика

Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ

Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Исламисты взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания"* взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Нижегородской области загорелись 17 домов в садовых товариществах

Обновлено в 08:21
Политика

В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил готовность оказывать поддержку Киеву, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 00:47
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы

Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Культура

«Открытие Холдинг» решил выйти из капитала кинотеатра «Художественный»

Акционеры компании «Открытие Холдинг» на общем собрании решили отказаться от участия в АО «Художественный».
Обновлено в 10:25
Авто

Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco

Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика

Пензенская область участвует во всех нацпроектах — Белозерцев

Обновлено в 08:05
Происшествия

Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов

После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Интернет

Миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей

В новом опросе Национального центра кибербезопасности Великобритании отмечается, что миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей, сообщает Хайтек.
Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное