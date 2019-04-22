Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство УкраиныГазета.Ru 05:46
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране. Об этом сообщают украинские СМИ.
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