Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство УкраиныГазета.Ru 08:17
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что необходимо в самое ближайшее время сформировать новое правительство Украины в связи с победой на президентских выборах Владимира Зеленского. Об этом она заявила на заседании согласительного совета Верховной рады.
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Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Общество
Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога
Огородников вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить налоги.
Обновлено в 04:45
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Интернет
Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456
Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Петербуржцев приглашают бесплатно проверить родинки для профилактики меланомы
20 мая, в рамках Дня диагностики меланомы, петербуржцы могут пройти бесплатное обследование родинок у врача-дерматолога.
Обновлено в 09:43
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Политика
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пасхальных куличей
Роспотребнадзор рекомендует выбирать куличи на Пасху из натуральных ингредиентов и внимательно смотреть, чтобы верхушка кулича была сухой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В Индии спущен на воду очередной эсминец типа Visakhapatnam
Как передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com, на верфи компании Mazagon Dock Limited (MDL) прошла торжественная церемония спуска на воду эсминца INS Imphal типа Visakhapatnam.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пять строений сгорело на пожаре в Тверской области
Пожар произошел в Вышневолоцком районе Пять строений сгорело на пожаре в деревне Борьково Вышневолоцкого района Тверской области.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Реал» готов отдать Бэйла в аренду
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно на правах аренды.
Обновлено в 10:04
Общество
«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе
Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов
После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционах
Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 06:29
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Нижегородской области загорелись 17 дачных домов
Семнадцать дачных домов загорелись в двух садовых товариществах в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть Кокорина в СИЗО
Обновлено в 09:55
Здоровье
От укусов клещей уже пострадали более 200 жителей Липецкой области
Среди пострадавших от укусов клещей - 82 ребенка На 18 апреля в медицинские учреждения с жалобой на укус клеща обратились 216 человек, сообщает Роспотребнадзор Липецкой области.
Обновлено в 09:52