Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство УкраиныГазета.Ru 05:46

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране. Об этом сообщают украинские СМИ.
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Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Газета.Ru08:17

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство

Life.ru06:20

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины

RT на русском05:32

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Московский Комсомолец05:54

Тимошенко заявила о необходимости срочно сформировать новое правительство Украины

ТАСС05:38

Тимошенко призвала срочно сформировать новый Кабмин Украины

News.ru05:37

Тимошенко призвала сменить правительство до парламентских выборов

Коммерсантъ06:18
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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