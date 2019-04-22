Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство УкраиныГазета.Ru 05:46

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране. Об этом сообщают украинские СМИ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Газета.Ru08:17

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство

Life.ru06:20

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины

RT на русском05:32

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Московский Комсомолец05:54

Тимошенко заявила о необходимости срочно сформировать новое правительство Украины

ТАСС05:38

Тимошенко призвала срочно сформировать новый Кабмин Украины

News.ru05:37

Тимошенко призвала сменить правительство до парламентских выборов

Коммерсантъ06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Обновлено в 06:06
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Футбол

ФК «Ростов» заявил об ошибках судьи в матче с «Оренбургом»

Напомним, в состоявшемся 20 апреля матче 24-мго тура чемпионата России «Ростов» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 3:0.
Обновлено в 10:52
Авто

«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»

Обновлено в 10:30
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT рассказал о военно-политическом взаимодействии с Турцией.
Обновлено в 12:11
Экономика

ЦБ РФ обнаружил вывод активов из Радиотехбанка

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Радиотехбанк, у которого в конце января 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:20
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Черногории военных арестовали за контрабанду кокаина на сумму 5 миллионов евро

ИА «Ореанда-Новости» В Черногории спецпрокуратура завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну 60 килограммов кокаина на сумму 5 миллионов евро и создание преступной группировки.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Кино

Вышел трейлер третьей серии нового сезона «Игры престолов»

В Сети появился трейлер третьего эпизода восьмого, заключительного сезона "Игры престолов". Видео размещено на YouTube-канале сериала.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Футбол

Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»

Обновлено в 11:53
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука

Искусственные лимфоузлы помогут победить рак

У мышей с меланомой, которым вводили клетки из «искусственных лимфоузлов», опухоли оставались стабильными, а сами животные доживали до 40 дней.
Обновлено 20 апреля в 06:37
Футбол

Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея

Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Грандиозное празднование 70-летия Аллы Борисовны состоялось 20 апреля.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

Обновлено в 09:36
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Политика

Лолита объяснила веру российских артистов в Зеленского

Обновлено в 05:36
Происшествия

Суд в Болгарии вынес приговор обвиняемому в убийстве журналистки

Областной суд в городе Русе (Болгария) приговорил Северина Красимирова, обвинённого в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой, к длительному тюремному заключению.
Обновлено в 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное