Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечностиТелеканал 360° 14:33

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала перепалку в прямом эфире между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским «унижением украинского государства». Она призвала кандидатов в президенты Украины «к человечности».
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Юлия Тимошенко
Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 06:56

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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