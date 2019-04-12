Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечностиТелеканал 360° 14:33
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала перепалку в прямом эфире между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским «унижением украинского государства». Она призвала кандидатов в президенты Украины «к человечности».
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Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 06:56
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