Тимошенко признала упадок украинской экономикиВзгляд.ру 04:35

с чего всё началось

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность из-за серьезного ухудшения экономической ситуации на Украине. По словам Тимошенко, бюджет перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Политика Герус извинился за слова о «шутке» Зеленского про снижение тарифов Андрей Герус, представляющий президента Украины Владимира Зеленского в правительстве, извинился за неверно переданную им позицию главы государства по вопросу снижения тарифов на ЖКХ.

Политика Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.

Происшествия Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».

Экономика Чубайс придумал новый налог для россиян Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.

Футбол «Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно «Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.

Политика Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.

Происшествия МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.

Политика США расширили санкции против Ирана Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Политика Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Транспорт Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.

Технологии Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.

Здоровье Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.

Политика Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Технологии WhatsApp пригрозил пользователям судом В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.

Политика Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.