Тимошенко признала упадок украинской экономикиВзгляд.ру 04:35

с чего всё началось

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность из-за серьезного ухудшения экономической ситуации на Украине. По словам Тимошенко, бюджет перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка.

Политика Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2» Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.

Футбол Квинси Промес может перейти в «Аякс» Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Шоу-бизнес Пенная вечеринка: Наташа Королева запустила танцевальный флешмоб Совсем недавно Наташа Королева выпустила очередной хит под названием «Символ юности». Теперь певица запустила флешмоб среди поклонников.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Происшествия На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания 12 июня в центре Москвы проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в распространении наркотиков.

Армия и оружие Украинские военные вплотную подошли к Донецку Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Политика Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнять Внесенное в парламент Украины президентом страны Владимиром Зеленским представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не имело под собой законных оснований.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Политика Путин поздравил россиян с Днем России Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле поздравил жителей страны с Днем России.

Культура Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика Вашингтон дал Украине ценный совет по подготовке к зиме Глава «Нефтегаза» Коболев, по всей видимости, еще раньше получил ценный совет из Вашингтона об увеличении закупок, поскольку обратился к Кабмину дать денег на приобретение необходимых объемов газа.

Авто Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России Дилеры LADA в России запустили продажи нового "внедорожного" универсала LADA Granta Cross.

Политика Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.