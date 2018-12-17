Власть пытается осуществить эпохальную авантюру - украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти при участии президента Украины Петра Порошенко пытаются совершить «эпохальную авантюру» — украсть газотранспортную систему (ГТС). Об этом политик написала в понедельник, 17 декабря, в своем аккаунте в Facebook.

Политика Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Реакция российской стороны Россия выразила сожаление в связи с тем, что Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о "милитаризации" Крыма, а также акваторий Черного и Азовского морей.

Политика Политика Избирком Приморья признал победу Кожемяко на выборах губернатора «Учитывая, что за Олега Кожемяко проголосовало более 50% избирателей, признать его избранным губернатором» — заявила на заседании председатель Приморского избиркома Татьяна Гладких и поставила свою подпись на итоговом протоколе.

Политика Политика В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.

Армия и оружие Армия и оружие Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово "Решение о трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы стало вопиющим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности, которая, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования", - приводит ТАСС заявление Небензи.

Политика Политика В США не исключили новых санкций против России США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Политика Политика Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.

Политика Политика В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давосе Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Москва приветствует решение организаторов форума в Давосе отменить запрет на участие российских бизнесменов, передает РИА "Новости".

Политика Политика Мадуро пообещал врагам Венесуэлы «вырвать сердце» на их территории Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в понедельник "вырвать сердце" врагам страны на их территории, одновременно заявив, что его страна не хочет ни на кого нападать.

Политика Политика Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.

Политика Политика В Кремле рассказали о «тепличных условиях» для российского цирка Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля в отношении ограничения иностранных цирковых компаний.

Политика Политика Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме Из Украинской православной церкви Московского патриархата - как сказали бы миряне, "структурного подразделения" РПЦ - на собор приехали лишь двое иерархов из почти 80: давно выступавший за автокефалию украинской церкви митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).

Политика Политика Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов» Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.