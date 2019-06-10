Политика

Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в РадеКоммерсантъ 09:14

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами, и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное — сделать все, чтобы этот план стал реальностью»,— заявила госпожа Тимошенко на съезде партии (цитата по «Интерфакс-Украина»).
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