Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министраРоссийская газета 11:06
Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер Юлия Тимошенко.
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Потому что Украина – это не просто территория на карте, как написано на рекламных билбордах непосредственного руководителя министра Ревы, премьер-министра Гройсмана. Украина – это украинцы, с их проблемами, горестями, болью и мольбами о помощи.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRambler News Service 11:15
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Тимошенко и Бойко потребовали отставки назвавшего жителей Донбасса «мразями» украинского министра
Московский Комсомолец07:29
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