Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министраФАН 10:32
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса. Рева ранее резко высказался о жителях Донецкой и Луганской народных республик, информацию об этом распространили СМИ.
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Тимошенко и Бойко потребовали отставки назвавшего жителей Донбасса «мразями» украинского министра
Московский Комсомолец07:29
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Политика
Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле
Подуспокоившаяся было в последнее время ситуация в Венесуэле, где усилиями местной оппозиции и ее зарубежных спонсоров продолжается попытка госпереворота, вновь обострилась.
Обновлено в 10:44
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Космос
Внутри метеорита нашли частички древней звезды
Химический анализ найденного в метеорите фрагмента показал аномально большое количество стабильного изотопа углерода 13С.
Обновлено в 03:13
Космос
Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени
Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
Обновлено в 11:38
Экономика
Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде
Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию.
Обновлено в 12:37
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Теннис
Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество
Столичный театр «У Никитских ворот» опечатали
Театр "У Никитских ворот" 25 апреля был признан Пресненский райсудом виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество
Император Японии Акихито первым за 200 лет отрекся от престола
Последний раз император Японии отрекался в 1817 году. Тогда Кокаку передал престол сыну.
Обновлено в 10:53
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Авто
Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара
Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика
США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.
Обновлено в 13:17
Хоккей
Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Футбол
Ховард: «Надеюсь, „Ливерпуль“ не выиграет АПЛ, пока я дышу»
За два тура до финиша чемпионата Англии "Ливерпуль" отстаёт от "Манчестер Сити" на одно очко.
Обновлено в 11:21
Политика
Владимир Путин высказался за общее гражданство для украинцев и россиян
Ранее Путин подписал указ, предоставляющий жителям неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей право получать гражданство РФ в упрощённом порядке.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Авто
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено в 02:48
Происшествия
Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:32