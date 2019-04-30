Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министраФАН 10:32

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса. Рева ранее резко высказался о жителях Донецкой и Луганской народных республик, информацию об этом распространили СМИ.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Армия и оружие Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет Террористическая группировка Исламское государство (запрещена в России) впервые с 2014 года распространила видеозапись, на которой, предположительно, фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.

Футбол Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо» Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.

Общество Гороскоп на 1 мая 2019 года Лев Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу.

Футбол СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Здоровье Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».

Путешествия На западе Крыма открыт автокемпинг на 1000 мест В состав автокемпинга входят 250 домиков по типу "дуплекс" В поселке Оленевка (Черноморский район) открыт автокемпинг "Оленевка Village", передают "РИА Новости (Крым )".

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Политика США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.

Политика США поддержали оппозиционную операцию «Свобода» в Венесуэле Как писал News.ru, президент Колумбии Иван Дуке призвал вооружённые силы и мирных жителей Венесуэлы перейти на сторону оппозиции, а также не поддерживать администрацию нынешнего лидера страны Мадуро.

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3% Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

Политика Путин назначил нового посла в Белоруссии Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.

Театры Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.

Политика Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.

Общество Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи Как отмечает РБК, после проведения экспертизы все ее участники пройдут полиграфическое тестирование.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.

Политика МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Спорт Легкоатлетка Ласицкене рассказала, сколько она зарабатывает Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала о своём заработке.