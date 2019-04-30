Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министраФАН 10:32
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса. Рева ранее резко высказался о жителях Донецкой и Луганской народных республик, информацию об этом распространили СМИ.
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Тимошенко и Бойко потребовали отставки назвавшего жителей Донбасса «мразями» украинского министра
Московский Комсомолец07:29
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Политика
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Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет
Террористическая группировка Исламское государство (запрещена в России) впервые с 2014 года распространила видеозапись, на которой, предположительно, фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
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Лев Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу.
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Общество
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Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
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На западе Крыма открыт автокемпинг на 1000 мест
В состав автокемпинга входят 250 домиков по типу "дуплекс" В поселке Оленевка (Черноморский район) открыт автокемпинг "Оленевка Village", передают "РИА Новости (Крым )".
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Шарапова ощутила себя по-настоящему русской
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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
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Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Политика
США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.
Обновлено в 13:17
Политика
США поддержали оппозиционную операцию «Свобода» в Венесуэле
Как писал News.ru, президент Колумбии Иван Дуке призвал вооружённые силы и мирных жителей Венесуэлы перейти на сторону оппозиции, а также не поддерживать администрацию нынешнего лидера страны Мадуро.
Обновлено в 09:58
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Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
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Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Политика
Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
Обновлено в 07:50
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Как отмечает РБК, после проведения экспертизы все ее участники пройдут полиграфическое тестирование.
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Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
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Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
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Легкоатлетка Ласицкене рассказала, сколько она зарабатывает
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала о своём заработке.
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Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
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