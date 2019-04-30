Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики РевыИзвестия 09:48

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы. Чиновник назвал «мразями» жителей Донбасса. Свой пост Тимошенко опубликовала на странице в Facebook.
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Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Известия09:48

Тимошенко потребовала отставки министра из-за высказывания о «мразях» в Донбассе

RT на русском09:10

Тимошенко требует отставки министра соцполитики за негативное отношение к жителям Донбасса

ТАСС04:50

Тимошенко потребовала отставки министра за слова о жителях Донбасса

РБК05:48

Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса

Газета.Ru05:20

Тимошенко потребовала отставки главы Минсоцполитики за нелюбовь к жителям Донбасса

Росбалт05:13

Тимошенко и Бойко потребовали отставки назвавшего жителей Донбасса «мразями» украинского министра

Московский Комсомолец07:29
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В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
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Власти Венесуэлы сообщили о попытке военного переворота

Обновлено в 08:26
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Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
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В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
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Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
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Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
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Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики

Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
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Общество

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

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Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
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Экономика

Пенсионные накопления НПФ выросли на 6% в 2018 году

В России в 2018 году пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличились на 6% — до 2,58 трлн рублей, пенсионные резервы на 7% — до 1,27 трлн рублей, передает Прайм со ссылкой на данные Банка России.
Обновлено в 07:59
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
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Месси получит правительственную награду Каталонии

Обновлено в 08:15
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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
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Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman

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Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
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Зеленский объявил конкурс на должность своего советника

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Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни

Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
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Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Общество

В Росгвардии рассказали, как обезопасить квартиру в майские праздники

Соседей или друзей, посоветовал представитель Росгвардии, можно попросить на период праздников периодически заходить в квартиру, включать свет, забирать почту из ящика и срывать рекламные объявления с дверей, тем самым создавая эффект присутствия.
Обновлено в 09:36
Космос

Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени

Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
Обновлено в 11:38
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество

РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные

Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено в 11:09
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Обновлено в 09:25
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Обновлено в 12:28
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RT пообщался с иностранцами, которые живут в Донецке и собираются получить российский паспорт.
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В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк

После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.
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Андрей Алексеевич Рева
Украинский политик
Украинский политик, министр социальной политики Украины с 15 апреля 2016 года. Заслуженный работник социальной сферы Украины.
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