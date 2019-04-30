Политика
Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики РевыИзвестия 09:48
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы. Чиновник назвал «мразями» жителей Донбасса. Свой пост Тимошенко опубликовала на странице в Facebook.
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Тимошенко и Бойко потребовали отставки назвавшего жителей Донбасса «мразями» украинского министра
Московский Комсомолец07:29
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В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
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Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
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Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
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Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики
Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
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Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
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Экономика
Пенсионные накопления НПФ выросли на 6% в 2018 году
В России в 2018 году пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличились на 6% — до 2,58 трлн рублей, пенсионные резервы на 7% — до 1,27 трлн рублей, передает Прайм со ссылкой на данные Банка России.
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Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
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Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman
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Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
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Зеленский объявил конкурс на должность своего советника
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Экономика
Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год
На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»
Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Общество
В Росгвардии рассказали, как обезопасить квартиру в майские праздники
Соседей или друзей, посоветовал представитель Росгвардии, можно попросить на период праздников периодически заходить в квартиру, включать свет, забирать почту из ящика и срывать рекламные объявления с дверей, тем самым создавая эффект присутствия.
Обновлено в 09:36
Космос
Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени
Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество
РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные
Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
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«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Общество
В Петербурге ветераны и узники концлагерей получили новые квартиры
В Смольном 30 апреля в канун Дня Победы глава Петербурга Александр Беглов в торжественной обстановке вручил жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей ключи от новых квартир.
Обновлено в 12:28
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RT пообщался с иностранцами — жителями ДНР
RT пообщался с иностранцами, которые живут в Донецке и собираются получить российский паспорт.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк
После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.
Обновлено в 09:52