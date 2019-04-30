Политика
Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики РевыИзвестия 09:48
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы. Чиновник назвал «мразями» жителей Донбасса. Свой пост Тимошенко опубликовала на странице в Facebook.
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Тимошенко и Бойко потребовали отставки назвавшего жителей Донбасса «мразями» украинского министра
Московский Комсомолец07:29
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
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Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
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Общество
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
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Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
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ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов и объявила Владимира Зеленского победителем.
Обновлено в 07:15
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
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WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории
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Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Скончался исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев
Известный военный историк генерал-полковник Григорий Кривошеев скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 15:07
Здоровье
Опубликован график работы поликлиник Петрозаводска в майские праздники
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Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро
Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
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Внук генерала Карбышева опроверг информацию о проверке Comedy Woman СК
Сегодня появилась информация о том, что внук Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастыркина, в котором просит проверить шоу Comedy Woman по двум статьям: «Клевета» и «Реабилитация нацизма».
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Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32