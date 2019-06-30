Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с ТимошенкоИзвестия 03:10

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения. Конфуз произошел, когда музыканта спросили, сколько жители страны платят за газ каждый месяц.
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Тимошенко опозорила Вакарчука перед всей Украиной

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Вакарчук опростоволосился на дебатах с Тимошенко

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Вакарчук оконфузился во время дебатов с Тимошенко

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Тимошенко, как школьника, отчитала Вакарчука за незнание стоимости газа — видео

Life.ru05:40

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Известия03:10

Видео: Тимошенко унизила лидера «Океана Эльзы» в прямом эфире

РЕН ТВ02:19
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Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Американка умерла от пореза ноги на пляже

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Армия и оружие

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
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Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

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Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
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Происшествия

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«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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Армия и оружие

Боевики обстреляли два города в провинции Хама

Экстремисты, базирующиеся на северо-западе Сирии, подвергли обстрелу два христианских города Мхарде и Сукейлабия в провинции Хама.
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Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
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В воскресенье "Краснодар" и "Ростов" в ходе предсезонного турнира сыграли между собой. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "быков".
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Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым

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Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
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Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обзавелся новой татуировкой по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов-2018/19.
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Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
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Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
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Неизвестные облили красной краской офис "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, в Харькове, заявил в воскресенье член партии Андрей Лесик.
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Израиль освободил палестинского министра, сообщили СМИ

Израильские власти освободили палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми спустя несколько часов после задержания, передает агентство ВАФА.
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Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии

В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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