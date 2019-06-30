Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с ТимошенкоИзвестия 03:10

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения. Конфуз произошел, когда музыканта спросили, сколько жители страны платят за газ каждый месяц.

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Политика Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Армия и оружие Чемезов сообщил о начале производства С-500 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Космос SpaceX потеряла связь с тремя спутниками Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.

Армия и оружие Боевики обстреляли два города в провинции Хама Экстремисты, базирующиеся на северо-западе Сирии, подвергли обстрелу два христианских города Мхарде и Сукейлабия в провинции Хама.

Авто УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.

Политика Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.

Футбол «Краснодар» разгромил «Ростов» на предсезонном турнире В воскресенье "Краснодар" и "Ростов" в ходе предсезонного турнира сыграли между собой. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "быков".

Наука Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.

Футбол Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обзавелся новой татуировкой по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов-2018/19.

Шоу-бизнес Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.

Футбол Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.

Происшествия В Харькове офис партии Бойко облили красной краской Неизвестные облили красной краской офис "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, в Харькове, заявил в воскресенье член партии Андрей Лесик.

Политика Израиль освободил палестинского министра, сообщили СМИ Израильские власти освободили палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми спустя несколько часов после задержания, передает агентство ВАФА.