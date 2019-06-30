Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с ТимошенкоИзвестия 03:10
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения. Конфуз произошел, когда музыканта спросили, сколько жители страны платят за газ каждый месяц.
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